Akhisarspor: 0

STAT: Aktepe
HAKEMLER: Cihan Aydın, Emrah Ünal, Kemal MaviKEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Soner Gönül, Süleyman Olgun, İshak Çakmak, Cem Ekinci (Dk. 81 Mendy), Madinda (Dk. 74 Uğur Utlu), Diabang, Kone (Dk. 90 Burak Aydın)AKHİSARSPOR: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Alperen Babacan, Cocalic, Musa Nizam (Dk. 87 Bertuğ Bayar), Ali Kaan Güneren, Muhammet Reis (Dk. 76 Hadzic), Burhan Eşer, Çekdar Orhan, Erhan Çelenk (Dk. 46 Onur Ayık), CikalleshiGOL: Dk. 47 Diabang (Keçiörengücü)
SARI KARTLAR: Dk. 90 2 Burak Aydın, Dk. 90 4 Soner Gönül (Keçiörengücü)
TFF 1'inci Lig'de ilk devrenin son haftasında Keçiörengücü, sahasında Akhisarspor'u 1-0 mağlup etti.