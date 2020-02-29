Akhisarspor: 1-2 - Son Dakika
Son Dakika Spor Akhisarspor: 1-2 - Son Dakika Spor

Akhisarspor: 1-2

6 saat önce

STAT: Yeni EskişehirHAKEMLER: Ramazan Keleş, Cemal Alpay, Kemal MaviESKİŞEHİRSPOR: Melih - Mehmet Feyzi, Cemali, Mevlüt, Erdal, Furgan (Dk.80 Onur), Alperen, Kıvanç, Mehmet Özcan, Mete Kaan (Dk.46 Bedirhan), İbrahim Halil (Dk.

Akhisarspor: 1-2, System.String[]

STAT: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: Ramazan Keleş, Cemal Alpay, Kemal Mavi

ESKİŞEHİRSPOR: Melih - Mehmet Feyzi, Cemali, Mevlüt, Erdal, Furgan (Dk.80 Onur), Alperen, Kıvanç, Mehmet Özcan, Mete Kaan (Dk.46 Bedirhan), İbrahim Halil (Dk.46 Metehan Altunbaş)

AKHİSARSPOR: Gökhan - Uğur, Tolga, Vrsajevic, Cocalic, Burhan, Eray (Dk.58 Aykut), Onur (Dk.76 Ergin), Rotman, Erhan, Cikalleshi (Dk.58 Bertuğ)

GOLLER: Dk.79 Mehmet Feyzi (pen) (Eskişehirspor) - Dk.19 Erhan Çelenk, Dk.39 Onur Ayık (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: İbrahim Halil Öner, Mevlüt Çelik, Bedirhan (Eskişehirspor) - Rajko Rotman, Avdija Vrsajevic, Burhan (Akhisarspor)

TFF 1'inci Lig'in 25'inci hafta karşılaşmasında Eskişehirspor, kendi sahasında Akhisarspor'a 2-1 mağlup oldu.

19'uncu dakikada Onur'un soldan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Erhan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

39'uncu dakikada Eray'ın ara pasında ceza sahasında altıpas üzerinde topu alan Onur Ayık, kalecinin sağından fileleri havalandırdı:  0-2.

65'inci dakikada Mehmet Feyzi'nin kafayla ceza sahası önüne indirdiği topa, Mehmet Özcan vurdu. Top az farklı dışarı çıktı.

77'nci dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Bertuğ kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

79'uncu dakikada Mehmet Feyzi ceza sahasında düşürüldü. Kazanılan penaltıyı Feyzi gole çevirdi: 1-2.

90'ıncı dakikada Cemali'nin soldan ortasında Mehmet Feyzi'nin kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU

Karşılaşmaya iki takım futbolcuları 'Milletimizin başı sağ olsun' pankartıyla çıktı. Ardından statta, İdlib'deki hain saldırıda şehit olan askerlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Tribünleri dolduran binlerce taraftar Türk bayrakları açarak, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı attı.


- Eskişehir
Ramazan Keleş, İbrahim Halil, Mehmet Özcan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 06:45 Kaynak: DHA
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