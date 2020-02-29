Akhisarspor: 1-2 - Son Dakika
Son Dakika Spor Akhisarspor: 1-2 - Son Dakika Spor

Akhisarspor: 1-2

6 saat önce

TFF 1'nci liginde Eskişehirspor, evinde Akhisarspor'u konuk ederken, oyuncular sahaya 'Milletimizin başı sağ olsun' pankartıyla çıktı.

Akhisarspor: 1-2, System.String[]

TFF 1'nci liginde Eskişehirspor, evinde Akhisarspor'u konuk ederken, oyuncular sahaya 'Milletimizin başı sağ olsun' pankartıyla çıktı. Tribünleri dolduranlar ise İdlib'te ki saldırıda şehit olan askerlerimizi bir dakikalık saygı duruşunun yanı sıra Türk bayrakları açarak andı.

TFF 1'nci liginin 25'nci hafta karşılaşmasında Eskişehirspor, kendi sahasında Akhisarspor'u konuk etti. Karşılaşma öncesi iki takım oyuncuları da sahaya 'milletimizin başı sağ olun' pankartıyla çıktı. Idlib'teki hain saldırıda şehit olan askerlerimiz maç öncesinde 1 dakikalık saygı duruşuyla anıldı. Tribünleri dolduran binlerce taraftar Türk bayrakları açarak, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı attı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 06:49 Kaynak: DHA
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