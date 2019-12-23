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Akhisarspor 1 puana abone

6 saat önce

TF 1. Lig'de 7 maçtır mağlup olmayan Akhisarspor, bu periyotta 5 beraberlik alıp zirve hedefini ıskaladı.

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TF 1. Lig'de 7 maçtır mağlup olmayan Akhisarspor, bu periyotta 5 beraberlik alıp zirve hedefini ıskaladı. Ligde 28 Ekim'deki Osmanlıspor deplasmanından sonra hiç yenilmeyen Akhisar, bu periyotta yalnız Altay ve İstanbulspor'u evinde yenebildi. Adana Demirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ümraniyespor, Balıkesirspor ve son olarak Boluspor'la berabere kalan Akigo, bileğinin bükülmediği haftalarda 10 puan kaybetti. Ligde 27 puanla üçüncü sırada bulunan yeşil-siyahlılar, devrenin son haftası öncesi lider Hatayspor'un 9, ikinci sıraya yerleşen Menemenspor'un 1 puan gerisinde yer alıyor. Akigo, son hafta Keçiörengücü deplasmanına çıkarak devre arasına girecek.


- Akhisar
Osmanlıspor, Akhisar, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:43 Kaynak: DHA
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