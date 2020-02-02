Akhisarspor: 2-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Akhisarspor: 2-0 - Son Dakika Spor

Akhisarspor: 2-0

6 saat önce

STAT: Bornova Aziz KocaoğluHAKEMLER: Erkan Özdamar (xx), Utku Tunavelioğlu (xx), Hakan Karabalcık (xx)ALTINORDU: Erhan (xxx) - Onur Taha (xx), Yusuf Yalçın (xx), Ravil (xxx), Ali (xxx), Berkay (xx), Furkan (xx), Hüseyin Atakan (xx), Okan (xx) (Dk. 80 Burak xx), Metehan (xxx) (Dk.

Akhisarspor: 2-0, System.String[]

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Erkan Özdamar (xx), Utku Tunavelioğlu (xx), Hakan Karabalcık (xx)

ALTINORDU: Erhan (xxx) - Onur Taha (xx), Yusuf Yalçın (xx), Ravil (xxx), Ali (xxx), Berkay (xx), Furkan (xx), Hüseyin Atakan (xx), Okan (xx) (Dk. 80 Burak xx), Metehan (xxx) (Dk. 66 Hüsamettin xx), Kemal (xxx) (Dk. 72 Yasin xx)

AKHİSARSPOR: Gökhan (xx) - Vrsajevic (x), Musa (x), Rotman (xx), Kadir (x) (Dk. 65 Muhammet Reis x), Aykut (x), Bjarnason (xx), Burhan (x), Erhan (x) (Dk. 65 Tolga x), Ergin (x), Cikalleshi (x) (Dk. 74 Hadzic x)

GOLLER: Dk. 6 Metehan, Dk. 57 Kemal (Altınordu)

SARI KARTLAR: Aykut, Rotman (Akhisarspor)

TFF 1'inci Lig'in 20'inci hafta mücadelesinde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Altınordu evinde Play-Off yarışındaki Akhisarspor'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 6'ncı dakikada Metehan ve 57'nci dakikada Kemal attı. Bu sonuçla yenilmezlik serisini 7 haftaya çıkaran Altınordu 23 puana ulaşırken galibiyet özlemi 6 haftaya yükselen Akhisarspor 28 puanda kaldı. Altınordulu minik taraftarlar maçın 23'üncü dakikasında saha kenarına Elazığ'daki depremzedelere gönderilmek üzere oyuncaklar bıraktı.

6'ncı dakikada ev sahibi ekipte soldan Ali'nin ortasında kale önünde topa ayak koyan Metehan, takımını öne geçirdi: 1-0.

43'üncü dakikada Ergin sağdan ortaladı, yakın mesafeden Cikalleshi vurdu, kaleci Erhan topu çelmeyi başardı.

İlk yarı Altınordu'nun 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

57'nci dakikada Altınordu farkı 2'ye çıkardı. Ali'nin pasıyla sol çaprazda topla buluşan Kemal, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0.

90'ıncı dakikada Altınordu'nun Burak ve Hüsamettin'le girdiği net pozisyonlarda kaleci Gökhan gole izin vermedi.

Maçta başka gol olmayınca Altınordu sahadan 2-0 galip ayrıldı.

YILMAZ VURAL İLK MAÇINDA MAĞLUP

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, ilk maçından eli boş ayrıldı. Akhisarspor taraftarları, "Şampiyon takımı rezil ettiniz" tezahüratları yaparak yönetimi istifaya davet etti. Eski başkan Hüseyin Eryüksel'e tepki gösteren Akhisarlılar maç sonunda Altınordu takımını tribüne çağırarak, "Helal olsun size" tezahüratıyla alkışladı. Akhisar taraftarı Yılmaz Vural'a sevgi gösterisinde bulundu.


- İzmir
Yusuf Yalçın, Altınordu, Bornova, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 06:37 Kaynak: DHA
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