Akhisarspor 2-0

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

TFF 1'inci Lig 12'nci hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Akhisarspor'u 2-0 mağlup etti.20'nci dakikada topla buluşan Dibba, ceza sahasına kadar girerek sert bir vuruş yaptı ancak kaleci Lukac topu kurtardı.45+2'nci dakikada ceza sahası dışında Adana Demirspor'da topla buluşan Sinan kontrollü bir vuruşla meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 1-0İlk yarının son dakikasında golle buluşan Adana Demirspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.59'uncu dakikada Adana Demirspor'da serbest vuruş kullanan Mehmet Uslu'nun ortasına kafa vuruşu yapan Erkan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-070'inci dakikada Adana Demirspor'da Hasan, düzgün ve sert vuruşu sonrası meşin yuvarlak kalecide kaldı.Maçın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca karşılaşma Adana Demirspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

- Adana