Son Dakika Haberleri: Akhisarspor 3-0 Hükmen Mağlup Sayıldı

Akhisarspor 3-0 Hükmen Mağlup Sayıldı

1 saat önce

PFDK, Beşiktaş maçında kadrosunda fazla yabancı bulunduran Akhisarspor'un 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi.

Akhisarspor 3-0 Hükmen Mağlup Sayıldı, System.String[]
PFDK, Beşiktaş maçında kadrosunda fazla yabancı bulunduran Akhisarspor'un 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Akhisarspor Kulübünün, 18.01.2019 tarihinde oynanan Akhisarspor-Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, müsabaka isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olmasından dolayı takdiren 0-3 hükmen mağlup sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:21 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş, Güncel
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