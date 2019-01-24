Akhisarspor 3-0 Hükmen Mağlup Sayıldı
1 saat önce
PFDK, Beşiktaş maçında kadrosunda fazla yabancı bulunduran Akhisarspor'un 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi.
PFDK
, Beşiktaş
maçında kadrosunda fazla yabancı bulunduran Akhisarspor'un 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi. TFF
'den yapılan açıklamada, "Akhisarspor Kulübünün, 18.01.2019 tarihinde oynanan Akhisarspor-Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis
Sezonu müsabakasında, müsabaka isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olmasından dolayı takdiren 0-3 hükmen mağlup sayılmasına karar verilmiştir" denildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:21 Kaynak: İHA
PFDK, Akhisarspor'u Beşiktaş Maçında Hükmen Mağlup Saydı
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