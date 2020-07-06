Akhisarspor: 3 - 1 Ekol Hastanesi Balıkesirspor

Goller: Dk. 15 ve 59 Burhan Eşer, Dk. 81 Ergin Keleş (Akhisarspor), Dk. 56 Malle (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)

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Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! 300 hektara yakın bir alan kül oldu

Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi