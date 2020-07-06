Akhisarspor: 3 - 1 Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Son Dakika

Akhisarspor: 3 - 1 Ekol Hastanesi Balıkesirspor

Stat: Spor Toto AkhisarHakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüseyin Aylak, Bersan DuranAkhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Uğur Arslan Kuru, Cocalic, Kadir Keleş, Bjarnason (Dk. 46 Aykut Çeviker), Rotman, Burhan Eşer (Dk. 72 Tolga Ünlü), Ali Kaan Güneren (Dk. 61 Hadzic), Erhan Çelenk (Dk.

Stat: Spor Toto Akhisar

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Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüseyin Aylak, Bersan Duran

Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Uğur Arslan Kuru, Cocalic, Kadir Keleş, Bjarnason (Dk. 46 Aykut Çeviker), Rotman, Burhan Eşer (Dk. 72 Tolga Ünlü), Ali Kaan Güneren (Dk. 61 Hadzic), Erhan Çelenk (Dk. 72 Ergin Keleş), Bertuğ Bayar (Dk. 61 Eray Ataseven)

Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Yiğithan Kır, Batuhan İşçiler, Cenk Güvenç (Dk. 22 Kağan Kayalı), Sezer Özmen, Berat Aydoğdu, Anıl Taşdemir, Abdülkadir Kayalı, Celal Emir Dede (Dk. 66 Ezeh), Mrsic (Dk. 82 Andjusic), Serdar Güncü (Dk. 84 Emirhan Çakır), Malle

Goller: Dk. 15 ve 59 Burhan Eşer, Dk. 81 Ergin Keleş (Akhisarspor), Dk. 56 Malle (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)

Sarı kart: Dk. 46 Serdar Güncü (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)

Hüseyin Aylak, Aykut Çeviker, Burhan Eşer, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 23:17 

Son Dakika Spor Akhisarspor: 3 - 1 Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Son Dakika Spor
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