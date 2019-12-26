Akhisarspor 3-4 takviye yapacak
6 saat önce
TFF 1. Lig'de ilk yarıyı pazar günü en yakın rakiplerinden Keçiörengücü deplasmanında noktalayacak Süper Lig yarışındaki Akhisarspor, ara transfer döneminde 3-4 takviye yapmayı planlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:12 Kaynak: DHA
TFF 1. Lig'de ilk yarıyı pazar günü en yakın rakiplerinden Keçiörengücü deplasmanında noktalayacak Süper Lig yarışındaki Akhisarspor, ara transfer döneminde 3-4 takviye yapmayı planlıyor. Yeşil-siyahlılarda teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın kulübün şartları uygun olduğu takdirde orta saha ve kanatlara mutlaka transfer isteğini öğrenildi. Akhisarspor, Keçiören sınavının ardından 4 gün izin yapıp 3-12 Ocak tarihleri arasında Antalya'da kampa girecek.
- Akhisar
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