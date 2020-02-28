Akhisarspor 3 puan peşinde - Son Dakika
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Akhisarspor 3 puan peşinde

6 saat önce

TFF 1. Lig'de son 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Akhisarspor, yarın düşme hattında son sırada bulunan Eskişehirspor'a konuk olacak.

Akhisarspor 3 puan peşinde, System.String[]

TFF 1. Lig'de son 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Akhisarspor, yarın düşme hattında son sırada bulunan Eskişehirspor'a konuk olacak. Eskişehir Yeni Stadı'nda saat 16.30'da start alacak karşılaşmayı Ramazan Keleş yönetecek. Yeşil-siyahlılarda cezalı duruma düşen son haftaların formda ismi Bjarnason görev yapamayacak. Ligde 1 hafta içinde üçüncü maça çıkacaklarını hatırlatan Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, rakibi kesinlikle hafife almayacaklarını söyledi.

Çarşamba günü 2-0 kazandıkları Giresunspor maçından 3 gün sonra eski takımlarından Eskişehir'le deplasmanda oynayacaklarını belirten Vural, "Disiplin içinde, Giresun maçında olduğu gibi soğukkanlı davranarak mücadele edeceğiz. Yarışta bizimde olduğumuzu göstermek mecburiyetindeyiz. Ligde zirve ve Play-Off için çok aday var. Puan cetveli bunu gösteriyor. Eskişehir'den mutlaka puanlarla dönmek istiyoruz" dedi.

Ligde Akigo'nun 35, 9 puanı silinen Eskişehirspor'un ise 16 puanı bulunuyor.

Akhisarspor'un muhtemel 11'i şöyle;

"Gökhan - Tolga, Cocalic, Uğur Arslan, Vrsajevic, Onur, Rotman, Muhammet Reis, Erhan, Burhan (Ergin), Cikalleshi"


Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Ramazan Keleş, Eskişehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:10 Kaynak: DHA
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