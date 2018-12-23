Son Dakika Haberleri: Akhisarspor 3 Puanla Bitirmek İstiyor

Akhisarspor 3 Puanla Bitirmek İstiyor

2 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Kayserispor deplasmanından 1-0 mağlubiyetle ayrılan Akhisarspor, yarın ilk yarının son maçında evinde Atiker Konyaspor'la karşı karşıya gelecek.

Akhisarspor 3 Puanla Bitirmek İstiyor, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Kayserispor deplasmanından 1-0 mağlubiyetle ayrılan Akhisarspor, yarın ilk yarının son maçında evinde Atiker Konyaspor'la karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda Alper Ulusoy'un yöneteceği müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Ev sahibi ekipte sakatlıkları bulunan Mustafa, Bilal ve Dany'nin yanı sıra kadro dışı bırakılıp ülkesi Ukrayna'ya dönen golcü Seleznov forma giyemeyecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı tribün 1'inci kategori 60 TL, 2'nci kategori 40 TL, maraton 30 TL, kale arkası 25 TL ve misafir tribün 35 TL olarak belirlendi.

Teknik direktör Cihat Arslan devreye mutlu bir şekilde girmek istediklerini belirterek, "Son hafta evimizde kayıp yaşamayacağımıza inanıyorum" dedi.

Zor bir ilk devre süreci geçirdiklerini belirten Arslan, "UEFA Avrupa Ligi ile birlikte yoğun maç takvimini geride bıraktık. Ayrıca sakatlarımızın çok fazla olması da bizim belimizi büktü. Tek düşüncemiz Konyaspor'u taraftarımızın desteği ile yenip yeni yıla düşme hattında girmemek. İkinci yarıya umutlu başlamak istiyoruz. Konyaspor iyi bir takım, üst sıraları zorluyorlar. Ancak biz de sahamızda çok önemli takımları yendik, yine galip geleceğiz" diye konuştu. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:14 Kaynak: DHA

Atiker Konyaspor, Kayserispor, Spor
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