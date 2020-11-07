Akhisarspor 3'te 3 istiyor

TFF 1'inci Lig'de son 2 maçını kazanarak çıkışa geçen Akhisarspor, yarın Beypiliç Boluspor'u 3'te 3 yapmak için ağırlayacak. Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Yiğit Arslan yönetecek. Ligde 4 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Akigo, bu sezon çıktığı 8 maçta 12 puan topladı. Hafta içinde 3'ü futbolcu 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla sarsılan Boluspor ise 3 puanla düşme hattında sondan ikinci sırada yer alıyor. Bolu temsilcisi şimdiye kadar çıktığı 8 maçta galibiyet alamadı. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Etimesgut Belediyespor'a elenen Akhisarspor'da Teknik Direktör Cem Kavçak, ligdeki çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.Akhisarspor muhtemel 11'i: "Lukac - Vrsajevic, Alperen, Doğukan, Musa Nizam, Taha, Çekdar, Ali Kaan, Bjarnason, Hasan Ali, Hadzic"