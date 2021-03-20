Akhisarspor 3'te 3 peşinde
20.03.2021 10:50
Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste aldığı 2 galibiyetle düşme hattından kurtulmak için umutlanan Akhisarspor, yarın Ankara Keçiörengücü önünde seriyi 3 maça çıkarmaya çalışacak.
Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste aldığı 2 galibiyetle düşme hattından kurtulmak için umutlanan Akhisarspor, yarın Ankara Keçiörengücü önünde seriyi 3 maça çıkarmaya çalışacak. Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Emre Malok yönetecek. Ligde bu sezon ilk kez 3'te 3 yapmayı hedefleyen Akhisarspor, bitime 8 hafta kala 26 puanla düşme barajında bulunuyor. Keçiörengücü ise 43 puanla Play-Off'a kalma yarışı veriyor. Akhisar'ın dümeninde çıktığı 3 maçı 6 puanla geçen teknik direktör Fırat Gül, yine kazanıp alt sıralardan bir an önce kurtulmak istediklerini söyledi.
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