Akhisarspor'a 15 yıllık şok - Son Dakika

Akhisarspor'a 15 yıllık şok

20.12.2020 12:23
Akhisarspor'a 15 yıllık şok, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de İzmir'de oynadığı Ege derbilerinde Altınordu'dan sonra Altay'a da 2-1 yenilerek ateş hattında kalan Akhisarspor, 15 yıl sonra ilk kez üst üste 5 mağlubiyet aldı.

TFF 1'inci Lig'de İzmir'de oynadığı Ege derbilerinde Altınordu'dan sonra Altay'a da 2-1 yenilerek ateş hattında kalan Akhisarspor, 15 yıl sonra ilk kez üst üste 5 mağlubiyet aldı. Bu sezon yaşadığı idari ve mali krizlerin yanında kötü gidişe de bir türlü çare bulamayan, transfer yasağı nedeniyle ayrılan futbolcularının yerini altyapıdan gençlerle takviye edebilen Akigo, Keçiörengücü'ne deplasmanda 6-0 yenilerek başladığı kötü seride Ankaraspor'a 1-0, Adana Demirspor'a 2-0, Altınordu'ya 3-2 ve son olarak Altay'a 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı. Puansız geçtiği 6 maçta yalnız 3 gol atabilen Akigo, kalesinde 14 gol gördü.

Ligde 14 maçta 13 puanla korkulu rüya gören Akhisarspor, son olarak 2004-2005 sezonunda 3'üncü Lig'deyken art arda 5 mağlubiyet aldı. O tarihten itibaren 3'üncü Lig, 2'nci Lig, 1'inci Lig ve Süper Lig olmak üzere 4 farklı profesyonel ligde de mücadele eden Akhisar, 15 yılda bu sezona kadar hiç üst üste 5 mağlubiyet görmedi. Akigo, Süper Lig'den düştüğü 2018-2019 sezonunda bile 5 maç peş peşe yenilmedi. Yeşil-siyahlılarda Cem Kavçak'ın yerine dümene geçen teknik direktör Mesut Dilsöz de görevde olduğu 2 maçta kötü gidişe engel olamadı. Son olarak geçen hafta sözleşmesini fesheden futbolculardan Bjarnason'u da kaybeden Dilsöz, "Elimizde kısıtlı bir kadro var, transfer dönemi yaklaşıyor, belirsizliklerle de mücadele ediyoruz" açıklamasını yaptı.

ÖZBEY'E TEPKİ

Akhisarspor'da taraftarlar takımın Altay'a mağlup olduğu dakikalarda kişisel sosyal medya hesabından Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'la ilgili yorum yapan yöneticilerden Bışar Özbey'i eleştirdi. Yeşil-siyahlılar, bir televizyon kanalında da yorumculuk yapan Özbey'le ilgili, "Yorum yapmak istiyorsan aynı saatlerde oynanan, yöneticisi olduğun Akhisarspor maçına yorum yap", "Akhisarspor yönetiminde olduğunuzu hatırlatmak isterim" gibi yorumlar yaptı. Akhisar'da Başkan Fatih Dutlulu'nun istifasının ardından eylül ayından bu yana Evren Özbey kağıt üzerinde olmasa da yönetim dışından kulübü yönetirken, kardeşi Bışar Özbey de yöneticilik yapıyor.


Futbol Federasyonu, İzmir, Altay, Ege, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Akhisarspor'a 15 yıllık şok - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Çok sayıda kedinin kaybolduğu Muğla'da satanist paniği! "Ayin için sürekli telefon açıyorlar" Vatandaşlar şikayet etti, Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Elektronik ticaretle ilgili yeni düzenleme geliyor 'Kenan Komutan' koronaya karşı! Limon suyu ile kolonyayı karıştırdı, "Kovid-19'u öldürüyorum" dedi Çatılardan atlayarak kaçmaya çalışan hırsız yakalanınca hüngür hüngür ağladı 11 yıldır kayıp olan oğullarını her yerde arıyorlar! Bulana 100 bin liralarını ya da dairelerini verecekler ABD diken üstünde! Onaylanan koronavirüs aşısı sağlık çalışanlarını hastanelik etti Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor! Farelerle dolu kuru incir deposu mide bulandırdı Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar
Songül Karlı'yı dolandıran eski eşi gözaltına alındı Songül Karlı'yı dolandıran eski eşi gözaltına alındı         
12:10
Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı         
11:30
Adnan Oktar'ın cinsel istismar sistemi çizgi roman oldu! Adnan Oktar'ın cinsel istismar sistemi çizgi roman oldu!         
10:42
Türk rapçi Tepki klip çekiminde alevlerin arasında kaldı Türk rapçi Tepki klip çekiminde alevlerin arasında kaldı         
10:22
Koronavirüs geçiren kişilerdeki bitkinliğin nedenini ortaya koyan keşif: Virüs beyin zarından geçebiliyor Koronavirüs geçiren kişilerdeki bitkinliğin nedenini ortaya koyan keşif: Virüs beyin zarından geçebiliyor         
09:51
Van'da şehir girişindeki tabelada yer alan rakım ve nüfus yazısı kaldırıldı Van'da şehir girişindeki tabelada yer alan rakım ve nüfus yazısı kaldırıldı         
09:21
Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor         
07:54
F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz         
20:04
Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı         
18:47
Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sordu         
17:23
Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor         
16:58
Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti         
16:13
Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler         
14:54
Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi         
14:21
"Koronayı atlattım" diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı         
14:14
Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem         
11:45
Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2020 12:34:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Akhisarspor'a 15 yıllık şok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei