Akhisarspor'a 15 yıllık şok

TFF 1'inci Lig'de İzmir'de oynadığı Ege derbilerinde Altınordu'dan sonra Altay'a da 2-1 yenilerek ateş hattında kalan Akhisarspor, 15 yıl sonra ilk kez üst üste 5 mağlubiyet aldı. Bu sezon yaşadığı idari ve mali krizlerin yanında kötü gidişe de bir türlü çare bulamayan, transfer yasağı nedeniyle ayrılan futbolcularının yerini altyapıdan gençlerle takviye edebilen Akigo, Keçiörengücü'ne deplasmanda 6-0 yenilerek başladığı kötü seride Ankaraspor'a 1-0, Adana Demirspor'a 2-0, Altınordu'ya 3-2 ve son olarak Altay'a 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı. Puansız geçtiği 6 maçta yalnız 3 gol atabilen Akigo, kalesinde 14 gol gördü.

Ligde 14 maçta 13 puanla korkulu rüya gören Akhisarspor, son olarak 2004-2005 sezonunda 3'üncü Lig'deyken art arda 5 mağlubiyet aldı. O tarihten itibaren 3'üncü Lig, 2'nci Lig, 1'inci Lig ve Süper Lig olmak üzere 4 farklı profesyonel ligde de mücadele eden Akhisar, 15 yılda bu sezona kadar hiç üst üste 5 mağlubiyet görmedi. Akigo, Süper Lig'den düştüğü 2018-2019 sezonunda bile 5 maç peş peşe yenilmedi. Yeşil-siyahlılarda Cem Kavçak'ın yerine dümene geçen teknik direktör Mesut Dilsöz de görevde olduğu 2 maçta kötü gidişe engel olamadı. Son olarak geçen hafta sözleşmesini fesheden futbolculardan Bjarnason'u da kaybeden Dilsöz, "Elimizde kısıtlı bir kadro var, transfer dönemi yaklaşıyor, belirsizliklerle de mücadele ediyoruz" açıklamasını yaptı.

ÖZBEY'E TEPKİ

Akhisarspor'da taraftarlar takımın Altay'a mağlup olduğu dakikalarda kişisel sosyal medya hesabından Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'la ilgili yorum yapan yöneticilerden Bışar Özbey'i eleştirdi. Yeşil-siyahlılar, bir televizyon kanalında da yorumculuk yapan Özbey'le ilgili, "Yorum yapmak istiyorsan aynı saatlerde oynanan, yöneticisi olduğun Akhisarspor maçına yorum yap", "Akhisarspor yönetiminde olduğunuzu hatırlatmak isterim" gibi yorumlar yaptı. Akhisar'da Başkan Fatih Dutlulu'nun istifasının ardından eylül ayından bu yana Evren Özbey kağıt üzerinde olmasa da yönetim dışından kulübü yönetirken, kardeşi Bışar Özbey de yöneticilik yapıyor.