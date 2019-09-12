Akhisarspor'a başkan markajı

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Nişanlısının sürpriz evlilik teklifi yaptığı meltem, dönüşte kalp krizinden öldü

Mustafa Cengiz: Kulüpler Birliği bizim için yok hükmündedir

Mehmet Ekici: İstenmediğim söylenmedi, bunları hak edecek ne yaptım?