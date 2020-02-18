Akhisarspor'a büyük fırsat - Son Dakika
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Akhisarspor'a büyük fırsat

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda lider Hatayspor'u mağlup ederek 7 haftalık 3 puan hasretine son veren Akhisarspor, 5 gün içinde 2 iç saha maçına çıkacak.

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TFF 1'inci Lig'de deplasmanda lider Hatayspor'u mağlup ederek 7 haftalık 3 puan hasretine son veren Akhisarspor, 5 gün içinde 2 iç saha maçına çıkacak. Ligde 32 puan ve averajla Play-Off hattında bulunan yeşil-siyahlı ekip, cumartesi günü Fatih Karagümrük'ü ağırladıktan sonra hafta içi mesaisinde 26 Şubat Çarşamba günü de Giresunspor'u konuk edecek.

Akhisarspor, iç saha avantajını iyi değerlendirdiği takdirde üst gruptan kopmayacak. Yeşil-siyahlı ekip bu sezon daha önce evindeki 10 maçta; 5 galibiyet, 4 beraberlik alırken, 1 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Akigo'da Karagümrük maçı öncesi Burhan Eşer, Muhammet Reis ve Alperen'in cezaları bitse de teknik direktör Yılmaz Vural'ın kazanan kadroyu bozması beklenmiyor.

KADERİN CİLVESİ

Akhisarspor'da 3 hafta önce görevinden ayrılan teknik direktör Mehmet Altıparmak, son maçta eski öğrencilerinin mağlup ettiği lider Hatayspor'la sözleşme imzaladı. Akhisar yenilgisi sonrası zirvedeki yerini korumasına rağmen bu sezon ikinci kez teknik heyette değişikliğe giderek Bayram Toysal ile yollarını ayıran Hatayspor, takımı yeşil-siyahlıların eski teknik patronu Mehmet Altıparmak'a emanet etti.


Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:48 Kaynak: DHA
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