Akhisarspor'a deniz morali

TFF 2'nci Lig'e düştüğü yeni sezon öncesi antrenmanlarının Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki ilk etabını tamamlayıp bugün Afyonkarahisar'a kampa gidecek Akhisarspor, tekne turuyla moral buldu.

TFF 2'nci Lig'e düştüğü yeni sezon öncesi antrenmanlarının Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki ilk etabını tamamlayıp bugün Afyonkarahisar'a kampa gidecek Akhisarspor, tekne turuyla moral buldu. Yeşil siyahlı ekip, moral ve birliktelik sağlamak için Ayvalık'ta tekne turuna çıktı. Teknik heyet, futbolcular ve personelin katıldığı gezide takıma Başkan Evren Özbey ve yöneticilerden Serhat Özbey de eşlik etti. Akhisarsporlular, gün boyunca denize girip kamp öncesi enerji depoladı.



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