Akhisarspor'a Gençlik Aşısı
28 dakika önce
SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'un dün başlayan Antalya kampına altyapıdan 6 oyuncu dahil edildi.
SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'un dün başlayan Antalya
kampına altyapıdan 6 oyuncu dahil edildi. Yeşil-siyahlılarda Gökmen Aydoğdu, İlke Nelik, Doğukan Nelik, Ali Kaan
Güneren, Bora
Yılmaz ve Göksu
Mutlu, sezonun ikinci yarısı öncesi kampta takımla çalışacak. Kadro dışı kalıp kulüp arayan Seleznyov ve ameliyat olan Mustafa Yumlu
kampa katılmazken, tedavileri süren Dany
ile Hasan Ali kampta takımdan ayrı çalışıyor. Dany'le yollarını ayırmaya çalışan yeşil-siyahlı yönetimin oyuncunun Mayıs 2020'ye kadar garanti sözleşmesi olması nedeniyle elinin bağlandığı öğrenildi. Akigo'da Larsson'a da kulüp aranıyor. - Akhisar
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:04 Kaynak: DHA
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