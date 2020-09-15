Akhisarspor'a güven geldi

TFF 1. Lig'de transfer yasağını kaldıramayıp şimdiye kadar 11 as futbolcusunu da kaybeden Akhisarspor, sezonun ilk maçında Tuzlaspor'la 0-0 berabere kalırken özgüven kazandı. Maça altyapıdan daha önce profesyonel olan gençler takviyeli geçen sezondan kalan isimlerle çıkan Akhisar, oynadığı futbolla umut verdi. Ayrılanlara rağmen kadrosunda halen 5 yabancı ve tecrübeli yerli isimler bulunan yeşil-siyahlılarda Başkan Fatih Karabulut, "Bu bizim için hazırlık maçı oldu çünkü sezon öncesi hazırlık maçı bile oynayamadık. Çok pozisyon bulup gole çeviremedik. Ancak pozitif futbol oynadık. Gençlerimize güven geldi. Onurcan, Göksu gibi gençler kendilerini gösterdi" dedi.

Eski yabancı futbolcuları Emnes, Grbic, Bokila ve Henrique'ye kesinleşmiş 1.7 milyon Euro borcu nedeniyle transfer yapamayan Akhisar'da yasağı kaldırmak için girişimlerinin sürdüğünü belirten Fatih Karabulut, "Asıl büyük borcumuz Emnes ve Grbic'e. Bunları da taksitlendirmeye çalışıyoruz. Eski oyuncularımızdan Grbic yeniden Akhisar'a gelip oynamak da istiyor. Yasağı kaldırıp nokta takviyeler yapacağımızı düşünüyorum. Ancak Akhisarspor olarak Akhisar'dan halen umduğumuzu bulamadık. Gerekli yardımı alamadık" diye konuştu. Karabulut, olağanüstü kongrenin tarihini henüz kesinleştirmediklerini aktarıp, aday olmak istemediğini ama başka aday olmadığı sürece kulübü sahipsiz bırakmayacağını söyledi.

ERAY VE MUSA NİZAM MASAYA

Sezon öncesi Erhan, Tolga, Ergin, Onur, Aykut, Muhammet, Gökhan, Cocalic, Burhan, Uğur ve Cikalleshi'nin ayrıldığı Akhisarspor, lisansları yenilenmeyen Eray ve Musa Nizam'la masaya oturup anlaşma yolları arayacak. Sözleşmeleri süren iki futbolcunun ücretlerini tahsil edemedikleri için ayrılmaları gündeme gelmişti. Başkan Fatih Karabulut, Eray'ın takımda kalmaya yakın olduğunu, ayrıldıktan sonra henüz bir kulübe imza atmayıp Akhisar'da antrenman yapan Onur Ayık'ın da geri dönebileceğini belirtti. Uğur Arslan Kuru ise 2. Lig'de Hekimoğlu Trabzon'a imza attı. Akhisarspor, forma sırt sponsoru olarak Dutlulu Yapı'yla sözleşme imzaladı.