Akhisarspor'a Güven Veren İstatistik

SPOR Toto Süper Lig'de yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Türk Telekom
Stadı'nda Galatasaray
'a konuk olacak düşme hattında son sıradaki Akhisarspor, güçlü rakibiyle bu sezon daha önce oynadığı 2 maçı da kazandı. Sezon başında Türkiye Kupası
'nın son şampiyonu olarak lig şampiyonu Galatasaray'la Süper Kupa
finaline çıkan Akigo, normal süresi 1-1 biten mücadelede rakibini seri penaltılarla 5-4 mağlup edip tarihinde ilk kez kupaya uzandı. Akhisar, Süper Lig'de sezonun ilk yarısında ise yine Antrenör Cem Kavçak yönetiminden rakip olduğu sarı-kırmızılıları evinde 3-0 yendi. Ege
temsilcisi, lig, kupa ve Süper Kupa'da Galatasaray'la oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet aldı. Yeşil-siyahlılar lig tarihinde ise Galatasaray'la oynanan 13 maçın 11'ini kaybetti. Akhisar, ligde Cim-Bom'dan İstanbul
'da hiç puan alamadı. Ligde bu sezon 7 maçtır galibiyete hasret kalan Akhisarspor, eksik kadrosuna rağmen Galatasaray'ı deplasmanda yenerek yarışta umut tazelemeyi hedefliyor. Akigo'da sakatlıkları süren Mustafa Yumlu
, Dany
, Eray, Güray ve Lopes ile cezalı duruma düşen Josue ve Serginho, yarın forma giyemeyecek. - Akhisar