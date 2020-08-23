Akhisarspor'a milli gurur! Galatasaray'ın gündemindeki Ali Kaan Güneren...

Akigo, transfer döneminde Ali Kaan'ı satarsa FIFA'dan eski yabancı futbolcularına olan borçları yüzünden aldığı yasağı kaldırıp eksilen kadrosunu takviye edecek.

Yeşil-siyahlı kulüp, sözleşmesi Mayıs 2021'de bitecek oyuncuyla ilgili henüz kendilerine ulaşan resmi bir teklif olmadığını açıklamıştı.

Ali Kaan , Ümit Milli Takım'ın 4 Eylül 'de Andorra ile oynayacağı 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında forma giyecek.

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 15:07

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