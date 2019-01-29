Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'a Musa Pahalı Geldi

Akhisarspor'a Musa Pahalı Geldi

2 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a yenilerek düşme hattında son sıraya gerileyen Akhisarspor, lider Medipol Başakşehir'i ağırlayacağı maç öncesi stoper arıyor.

Akhisarspor'a Musa Pahalı Geldi, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a yenilerek düşme hattında son sıraya gerileyen Akhisarspor, lider Medipol Başakşehir'i ağırlayacağı maç öncesi stoper arıyor. 

Mustafa Yumlu ve Dany'nin sakatlıkları, Cocalic ve Caner'in cezalı duruma düşmesiyle kritik 90 dakika öncesi elinde stoper kalmayan yeşil-siyahlılar, ara transferin son günlerinde alternatif isim bulmaya çalışıyor. Akhisar'da ismi gündeme gelen Antalyasporlu Musa Nizam, yıllık 1.7 milyon TL isteyince transfer gerçekleşmedi. 

Teknik heyetin bu sezon yalnız Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giyebilen, ligde hiç oynamayan futbolcuya maliyeti nedeniyle soğuk baktığı öğrenildi. Akhisarspor'a önerilen Ankaragücü'nün 36 yaşındaki stoperi Yalçın Ayhan da yaş engeline takıldı. Akhisar, transferin son 2 gününde stoper bulamazsa defansa takviye yapmayıp Cocalic ve Caner'in dönüşlerini bekleyecek. Pazar günü Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak Başakşehir maçının biletleri, 5-15 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıktı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:01 Kaynak: DHA

Çaykur Rizespor, Başakşehir, Spor
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