Akhisarspor'a Poepon çalımı

Süper Kupa finalinde Galatasaray'a tek golle mağlup olduktan sonra TFF 1'inci Lig'de yer alacağı sezonun hazırlıklarına yeniden başlayan Akhisarspor, transferde golcü listesinin 1 numarasına aldığı Rydell Poepon'u Boluspor'a kaptırdı.

Transferde uzun süredir ilk 11'de direkt oynayacak skorer bir yabancı golcü almak için arayışlarını sürdüren Akhisar, geçen sezon Gazişehir Gaziantep'te Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde Play-Off şampiyonluğu yaşayan 32 yaşındaki Hollandalı Poepon'la her konuda anlaştı. Gazişehir yönetimi transfere son anda engel olarak Poepon'u eski kulübü Boluspor'a verdi. Poepon, Türkiye kariyerinde 3 sezonda 96 maçta 45 kez ağları sarsmıştı.

ÇEKDAR'LA 3 YILLIK ANLAŞMA

Akhisarspor, transferde Galatasaray'dan ayrılan 21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Çekdar Orhan'la 3 yıllığına anlaştı. Sarı-kırmızılılara 2017 yılında Almanya'dan transfer olan gurbetçi futbolcu, U21 Ligi'nde 49 maçta 22 gol attı. Çekdar, Almanya'da Borussia Mönchengladbach, Weppertal ve Oberhausen takımlarının altyapısında görev yaptı.



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