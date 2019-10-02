Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'a taraftar morali
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Akhisarspor'a taraftar morali

54 dakika önce

TFF 1. Lig'de üst üste 3 galibiyetle liderliğe yükselen Akhisarspor'a, Giresunspor'la cumartesi günü oynanacak deplasman maçı öncesi taraftarından moral geldi.

Akhisarspor'a taraftar morali, System.String[]

TFF 1. Lig'de üst üste 3 galibiyetle liderliğe yükselen Akhisarspor'a, Giresunspor'la cumartesi günü oynanacak deplasman maçı öncesi taraftarından moral geldi. Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki son antrenmanı izleyen taraftarlar, meşaleler yakıp futbolculara tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarların moral aşıladığı Akhisar, Girusun randevusunu da kazanarak milli maçlar nedeniyle lige verilecek 1 haftalık araya zirvede girmeyi planlıyor. Ligde bu sezon oynadığı 6 maçta galibiyet alamayan Giresunspor, 2 puanla sondan ikinci sırada bulunuyor. Bu maçla sezon başında Giresun'dan Akhisar'a gelen Muhammet Reis de eski takımına rakip olacak. Akhisarspor'da Taha ve Çekdar'ın sakatlıkları sürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:33 Kaynak: DHA
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