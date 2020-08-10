Akhisarspor'a yeni sportif direktör

TFF 1'inci Lig'de geçen sezon Süper Lig hedefini ıskalayan Akhisarspor'da sportif direktörlük görevi yürüten Ferdi Şindil'in yerine Bayram Ali Kaya getirildi.

TFF 1'inci Lig'de geçen sezon Süper Lig hedefini ıskalayan Akhisarspor'da sportif direktörlük görevi yürüten Ferdi Şindil'in yerine Bayram Ali Kaya getirildi. Akhisarspor'da geçen yıllarda altyapıda antrenörlük görevini yürüten Kaya, teknik heyet ve futbolcularla ile yönetim arasında köprü olacak. Kaya daha önce kulüpte 1995-1998 yılları arasında futbolcu olarak da görev yapmıştı. Akhisarspor, yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Cem Kavçak yönetiminde 12 Ağustos Çarşamba günü Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.

- Akhisar - Akhisar

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 15:04

Kaynak: DHA

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