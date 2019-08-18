Son Dakika Haberleri: Akhisarspor - Adanaspor: 1-0
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Akhisarspor - Adanaspor: 1-0

1 saat önce

STAT: Spor Toto AkhisarHAKEMLER: Yasin Kol (xx), Serdar Diyadin (xx), Murat Şener (xx)AKHİSARSPOR: Gökhan (xxxx) – Tolga (xxx), Alperen (xx), Cocalic (xxx), Kadir (xx), Rotman (xx), Aykut (xx), Vrsajevic (x) (Dk. 46 Erhan xx), Bjarnason (xx) (Dk. 58 Çekdar xx), Burhan (xxxx), Bertuğ (x) (Dk.

Akhisarspor - Adanaspor: 1-0, System.String[]

STAT: Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Akhisar
HAKEMLER: Yasin Kol (xx), Serdar Diyadin (xx), Murat Şener (xx)
AKHİSARSPOR: Gökhan (xxxx) – Tolga (xxx), Alperen (xx), Cocalic (xxx), Kadir (xx), Rotman (xx), Aykut (xx), Vrsajevic (x) (Dk. 46 Erhan xx), Bjarnason (xx) (Dk. 58 Çekdar xx), Burhan (xxxx), Bertuğ (x) (Dk. 6 Hadzic xxx)
ADANASPOR: Goran Karacic (xx) – Serdar (x), Veli (x), İhsan Uğur (xx), Özkan (xx), Bagayoko (xx), Okan Adil (x) (Dk. 60 Serhat x), Hakan Barış (xx), Ronei (xx) (Dk. 51 Utku x), Eren (x) (Dk. 89 Semir), Ahmet Dereli (x)
GOL: Dk. 82 (P) Burhan (Akhisarspor)
SARI KARTLAR: Bjarnason, Alperen (Akhisarspor) - Serhat, Eren, Veli (Adanaspor)

TFF Birinci Lig'de Akhisarspor, sezonun ilk maçında evinde Adanaspor'u penaltıdan attığı tek golle mağlup etmeyi başardı: 1-0. Spor Toto Akhisar Stadı'nda 33'üncü dakikada Rotman'ın penaltısından yararlanamayan Akhisar, 82'nci dakikada Burhan'ın penaltısıyla kazandı. 23'üncü doğum gününde ilk yarıda Rotman'ın penaltısını kurtaran Adanaspor kalecisi Karacic, ikinci yarıdaki penaltıyı ise çıkarmayı başaramadı. Süper Lig'deki 7 yıllık macerasının ardından küme düşen Akhisar, bu skorla lige 3 puanla başladı.

20'nci dakikada Adanaspor gole yaklaştı. Ahmet Dereli'nin karşı karşıya pozisyondaki şutunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.
28'inci dakikada ev sahibinden Vrsajevic'in ceza alanı dışından sert şutu auta çıktı.
32'nci dakikada Akhisarspor penaltı kazandı. Burhan, rakip ceza sahasında Serdar'ın müdahalesiyle yerde kalınca Hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. Rotman'ın 33. dakikada kullandığı penaltıyı kaleci Goran Karacic köşeden kurtardı.
İlk yarı golsüz bitti.
80'inci dakikada Akhisarspor ikinci kez penaltı kazandı. Ceza sahası içinde kornerden gelen topta Veli, Hadzic'in formasondan çekince Hakem Yasin Kol tekrar beyaz noktayı gösterdi. Topun başına bu kez Burhan geçti. Burhan, 82. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirdi: 1-0.
86'ncı dakikada gelişen Adanaspor atağında kaleci Gökhan, Veli'nin ceza sahası dışından şutunda gole izin vermedi.
Maç 1-0 bitti.


Serdar Diyadin, Adanaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:49 Kaynak: DHA
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