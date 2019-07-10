Son Dakika Haberleri: Akhisarspor Alperen'i bırakmadı
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Akhisarspor Alperen'i bırakmadı

7 dakika önce

SPOR Toto 1'inci Lig takımlarından Akhisarspor'da son 2 sezonda kiralık olarak Denizlispor'a gönderilen stoper Alperen Babacan bu yıl kadroda yer alıyor.

Akhisarspor Alperen'i bırakmadı, System.String[]
ALPEREN BABACAN, Denizlispor, Spor
SPOR Toto 1'inci Lig takımlarından Akhisarspor'da son 2 sezonda kiralık olarak Denizlispor'a gönderilen stoper Alperen Babacan bu yıl kadroda yer alıyor. Teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın raporuyla Erzurum kampına dahil edilen 22 yaşındaki savunmacının yeşil-siyahlı takımın başarısı için ter dökeceği açıklandı. Süper Lig'e yükselen Denizlispor'un Alperen'i tekrar transfer etmek istediği ancak şampiyonluk hedefleyen teknik patron Altıparmak'ın transfere onay vermediği öğrenildi.
Bugün başlayan Erzurum kampında 22 Temmuz'a kadar çalışmalarını sürdürecek Akhisarspor, daha sonra 25 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında Ankara Kızılcahamam'da kamp yapacak. İç transferde Kadir, Musa, Aykut, Onur Ayık, Eray, Alperen, Lukac, Rotman, Vrsajevic, Cocalic'le yola devam eden yeşil-siyahlılar, dış tranfserde Burhan Eşer, Gökhan Değirmenci ve Tolga Ünlü ile el sıkıştı. Altyapıdan Doğukan, Göksu, Ali Kaan, Yavuz, Mert Efe, Bora, Batuhan ve Halil de kampa alındı.


- Akhisar
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:38 Kaynak: DHA
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