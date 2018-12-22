Akhisarspor Ateşe Düşmeyecek
1 saat önce
SPOR Toto Süper Lig'de ilk yarının son maçında pazartesi günü Atiker Konyaspor'u konuk edecek Akhisarspor, sahadan 3 puanla ayrılıp devreye düşme hattının üzerinde girmek istiyor.
SPOR Toto Süper Lig'de ilk yarının son maçında pazartesi günü Atiker Konyaspor
'u konuk edecek Akhisarspor, sahadan 3 puanla ayrılıp devreye düşme hattının üzerinde girmek istiyor. Geride kalan 16 haftada 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi alıp 16 puan toplayan yeşil-siyahlılar alt sıralardan bir türlü kurtulamadı. UEFA Avrupa
Ligi J Grubu'nda da mücadele eden Akigo, evinde Galatasaray
ve Fenerbahçe
'yi 3-0 yenerek flaş skorlara imza attı. Ancak bir türlü beklenen patlamayı yapamayan ve istikrarı sürdüremeyen yeşil-siyahlılar sürekli tehlike bölgesinin etrafında dolandı.
Mevcut kadroda sakat ve cezalıların çokluğu nedeniyle sıkıntı yaşayan teknik direktör Cihat Arslan
, Konyaspor'u yenip devreye mutlu gireceklerini söyledi. Kazanmaya çok ihtiyaçları olduğunu bildiren deneyimli teknik adam, "Avrupa, lig ve kupa maçlarının yoğun olması nedeniyle rotasyon sıkıntısı yaşadık. Devreyi en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Galip gelirsek düşme hattında olmayacağız. Bu bize ikinci yarı öncesi moral verecek. Takımıma güveniyorum" ifadelerini kullandı. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:21 Kaynak: DHA
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