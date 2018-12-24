Akhisarspor-Atiker Konyaspor Maçının Ardından - Aykut Kocaman ve Cihat Arslan
12 dakika önce
- Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan'ın açıklamaları Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın açıklamaları MANİSA - - Spor Toto Süper Lig'in 17 haftasında Akhisarspor-Atiker Konyaspor maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
- Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan'ın açıklamaları
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın açıklamaları MANİSA - - Spor Toto Süper Lig'in 17 haftasında Akhisarspor-Atiker Konyaspor maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ve Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, karşılaşmanın ardından açıklmalarda bulundu.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:45 Kaynak: AA
Antalyasporlu Taraftarlardan Fenerbahçelileri Kızdıran Tezahürat: Fenerbahçe Kümeye
Antalyasporlu Chico'nun Fenerbahçe Maçında Burnu Kırıldı
Yanal: "Fenerbahçe Şeklen Burada, Ruhen Burada Olamaz"
Antalyasporlu Fehmi Koç, Süper Ligin En Genç Oyuncusu Oldu