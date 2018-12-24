Son Dakika Haberleri: Akhisarspor-Atiker Konyaspor Maçının Ardından - Aykut Kocaman ve Cihat Arslan

Akhisarspor-Atiker Konyaspor Maçının Ardından - Aykut Kocaman ve Cihat Arslan

12 dakika önce

- Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan'ın açıklamaları Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın açıklamaları MANİSA - - Spor Toto Süper Lig'in 17 haftasında Akhisarspor-Atiker Konyaspor maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Akhisarspor-Atiker Konyaspor Maçının Ardından - Aykut Kocaman ve Cihat Arslan, System.String[]
- Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan'ın açıklamaları
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın açıklamaları MANİSA - - Spor Toto Süper Lig'in 17 haftasında Akhisarspor-Atiker Konyaspor maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ve Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, karşılaşmanın ardından açıklmalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:45 Kaynak: AA

Cihat Arslan, Aykut Kocaman, Atiker Konyaspor, Spor
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