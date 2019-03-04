Son Dakika Haberleri: Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor Maçının Ardından

Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor Maçının Ardından

48 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u yenik duruma düşmesine rağmen 3-1 mağlup ederek 8 maçlık galibiyet hasretini bitiren son sıradaki Akhisarspor'da teknik sorumlu Cem Kavçak'ın lisansı yeterli olmadığı için basın toplantısında soruları yanıtlayan Ercan Kahyaoğlu, "Bu...

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Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u yenik duruma düşmesine rağmen 3-1 mağlup ederek 8 maçlık galibiyet hasretini bitiren son sıradaki Akhisarspor'da teknik sorumlu Cem Kavçak'ın lisansı yeterli olmadığı için basın toplantısında soruları yanıtlayan Ercan Kahyaoğlu, "Bu galibiyeti hissetmiştik" dedi. Takımın Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Kasımpaşa maçındaki performansının bu galibiyetin sinyallerini verdiğini belirten Kahyaoğlu, "Bir hatayla golü kendi kalemize attık. Ancak bu takımı olumsuz anlamda etkilemedi. Oyuna daha çok sarıldık, enerjimiz arttı. Yapılan 2 değişiklik oyuna olumlu yansıdı. En azından moralimiz arttı. Bu takımın neler yapabileceği ortaya çıktı" dedi.

SERGEN YALÇIN: AKHİSARSPOR DAHA ÇOK İSTEDİ

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise Akhisarspor yenilgisi sonrası rakibin galibiyeti kendilerinden daha çok istediğini söyledi. Yalçın, maç sonu basın toplantısında, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Bizim için kötü bir gece oldu. Bugün maalesef istediğimiz oyunu, mücadeleyi sahaya yansıtamadık. Akhisarspor'u tebrik ediyorum. 3 tane güzel gol attılar, gerçekten golleri jeneriklikti. Bizim bu maçtan çıkarmamız gereken dersler var. Neleri yanlış yaptık, neleri düzeltmeliyize bakacağız. Bu maça çok fazla takılıp kalamayız. Önümüzde 10 haftalık uzun bir süreç var. Bundan sonraki periyot umarım bizim için daha hayırlı olur" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:27 Kaynak: DHA

Türkiye Kupası, Aytemiz Alanyaspor, Spor
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