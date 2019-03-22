Son Dakika Haberleri: Akhisarspor Başkanı Eryüksel: Yabancı Sayısı Düşürülmeli

Akhisarspor Başkanı Eryüksel: Yabancı Sayısı Düşürülmeli

56 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de yabancı sayısı tartışılırken sayının düşmesi gerektiğini savunan kulüplerden Akhisarspor'da Başkan Hüseyin Eryüksel, konunun basite indirgenmemesini söyledi.

Akhisarspor Başkanı Eryüksel: Yabancı Sayısı Düşürülmeli, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de yabancı sayısı tartışılırken sayının düşmesi gerektiğini savunan kulüplerden Akhisarspor'da Başkan Hüseyin Eryüksel, konunun basite indirgenmemesini söyledi. 

Hüseyin Eryüksel, yabancı sayısının kulüplere zarar vermeden kademeli olarak indirilmesi gerektiğini ifade ederek, ülke futbolunun gelişiminin en önemli ayağının yabancı sayısının düşürülmesinde olduğu belirtti. 2002 yılındaki Dünya Kupası üçüncülüğünde Süper Lig'de sadece 5 yabancı hakkı olduğuna dikkat çeken Eryüksel, "Geriye baktığımızda 2002 yılında elde ettiğimiz Dünya Kupası başarısında yabancı sayısının azlığı göze çarpmaktadır. Türkiye şampiyona üçüncüsü olduğu zaman yabancı kontenjanı 5+2'ydi. Bugüne kadar yabancı sayısı arttırıldı ve denendi. Bir başarı yok, tekrar bu yola girmenin de anlamı yok. Zararın neresinden dönülürse kardır" dedi. - Akhisar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:36 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Süper Lig'in En Değerlileri Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür Erdoğan Müjdeyi Verdi: 1,5 Katrilyon TL Katkı Sağlayacak Kenan Sofuoğlu Belediye Başkan Adayıyla Motosiklete Bindi Fenerbahçeli Şener Özbayraklı Galatasaray'a İmza Atıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 13:32:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akhisarspor Başkanı Eryüksel: Yabancı Sayısı Düşürülmeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]