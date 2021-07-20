Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel son yolculuğuna uğurlandı

Dün saat 14.00 sıralarında Kırkağaç İlçesi Bakır Mahallesi'nde araç kullanırken kalp krizi geçiren Akhisar spor eski başkanı Hüseyin Eryüksel son yolcuğuna uğurlandı.

2009 yılından itibaren 10 yıl boyunca Akhisarspor'un başkanlığını yürüten İnşaat Mühendisi, İş İnsanı ve siyasetçi 61 yaşındaki Hüseyin Eryüksel, Şahin Hoca Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı ardından Akhisar Suyolu mezarlığı aile kabristanlığına defnedildi.

İnşaat mühendisi olan Hüseyin Eryüksel, 2009-2019 yıllarında Akhisarspor'da başkanlık görevi yapmış, 2019 seçimlerinde de AK Parti'den Akhisar Belediye Başkan adayı olmuştu.

Cenazeye spor kamuoyu, iş insanları ve bir çok vatandaş katılırken, Akhisarspor'da teknik direktörlük yapmış Hamza Hamzaoğlu, Cihat Arslan, Cem Kavçak, eski futbol Bilal Kısa, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, Akhisar Belediye Başkan Vekili Yılmaz Akar, İlçe Siyaseti Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri ve kamu kurum temsilcileri de eşlik etti. - MANİSA