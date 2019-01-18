Akhisarspor-Beşiktaş Maçının Var'ı Cüneyt Çakır Oldu
59 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş'ın bu akşam deplasmanda Akhisarspor ile oynayacağı mücadelenin VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş
'ın bu akşam deplasmanda Akhisarspor ile oynayacağı mücadelenin VAR hakemi Cüneyt Çakır
oldu. Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında bu akşam deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Ümit Öztürk
yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kemal Yılmaz
ve Osman Gökhan Bilir
yapacak. Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Cüneyt Çakır oldu. Riva
'daki TFF Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Barış Şimşek
yer alacak.
(Uygar Aydın/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:06 Kaynak: İHA
Akhisarspor - Beşiktaş Maçının VAR Hakemi Cüneyt Çakır Oldu
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