Akhisarspor bir bir eriyor - Son Dakika
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Akhisarspor bir bir eriyor

19 dakika önce

FIFA'dan gelen transfer yasağı nedeniyle ara dönemde kadrosuna takviye yapamayan yeşil-siyahlı ekip, son 6 maçta yalnız 1 kez galip gelerek 4 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

Akhisarspor bir bir eriyor, System.String[]

FIFA'dan gelen transfer yasağı nedeniyle ara dönemde kadrosuna takviye yapamayan yeşil-siyahlı ekip, son 6 maçta yalnız 1 kez galip gelerek 4 beraberlik, 1 yenilgi aldı.


Son 4 maçtır gol dahi atamayan Akhisarspor'da deplasmanda yine birçok pozisyonu harcadıklarını belirten teknik direktör Mehmet Altıparmak, Adanaspor kalecisi İrfan Can'ı performansından dolayı kutlayıp yaptığı kurtarışlarla maça damga vurduğunu söyledi. Galip gelmeyi çok istediklerini ancak kaleci İrfan Can'a takıldıklarını belirten Altıparmak, "Lig uzun bir maraton. Artık tamamen Bursaspor maçına konsantre olacağız" dedi.

Mehmet Altıparmak, İrfan Can, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:03 
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