Akhisarspor, Bolu deplasmanından çıkardığı 3 puanla ligde umutlarını artırdı

Kalan 8 maçının 5'ini Akhisar'da oynayacak Akhisarspor'un kalan maç programı şöyle: Ankara Keçiörengücü, Ankaraspor (D), Adana Demirspor , Adanaspor (D), Altınordu , Altay , GZT Giresunspor (D), Bereket Sigorta Ümraniyespor.

Beypiliç Boluspor karşısında takımının galibiyet golüne imza atan 20 yaşındaki Doğukan Nelik, profesyonel liglerde ilk golünü kaydetti. Genç oyuncunun 19 Yaş Altı Ligi'nde 7 golü bulunuyor.

Üst üste 2. galibiyetini alan Akhisarspor'un, maçlarını bugün yapacak küme düşme hattının hemen üzerindeki Aydeniz Et Balıkesirspor 'la 1, Adanaspor ve Menemenspor'la 2 puan farkı bulunuyor.

Düşme hattındaki yeşil-siyahlı ekip, Beypiliç Boluspor'u 1-0 yenerek puanını 25'e çıkardı ve rakibiyle puan farkını 4'e indirdi.

TFF 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Akhisarspor, Beypiliç Boluspor karşısında önemli bir galibiyet elde etti.

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