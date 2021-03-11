TFF 1. Lig'de 13 Mart Cumartesi günü Beypiliç Boluspor'a konuk olacak Akhisarspor, Manisa'daki son antrenmanını yaptı.
Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde teknik direktör Fırat Gül yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren futbolcular, daha sonra taktik çalışması yaptı.
Kara yoluyla Bolu'ya hareket eden yeşil-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Akhisarspor, Boluspor karşılaşması öncesi Manisa'daki hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor