Son Dakika Haberleri: Akhisarspor, bursa deplasmanında
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Akhisarspor, bursa deplasmanında

16 dakika önce

TFF 1'inci Lig'e düştüğü sezona Adanaspor'u evinde 1-0 yenerek kayıpsız başlayan Akhisarspor, yarın Bursaspor deplasmanında 3 puan arayacak.

Akhisarspor, bursa deplasmanında, System.String[]

TFF 1'inci Lig'e düştüğü sezona Adanaspor'u evinde 1-0 yenerek kayıpsız başlayan Akhisarspor, yarın Bursaspor deplasmanında 3 puan arayacak.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Sarper Barış Saka yönetecek. Yeşil-siyahlılarda Adanaspor mücadelesinde sakatlanan Bjarnason görev yapamayacak. Transfer yasağını henüz açamayan Bursaspor ilk haftaya genç oyunculardan kurulu kadroyla çıktı. Yollarına kayıpsız devam etmek istediklerini söyleyen teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Lige alışma döneminde fire vermezsek avantajımıza olur" dedi.


- İzmir
Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Bursaspor, Bursa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:56 Kaynak: DHA
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