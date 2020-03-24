Akhisarspor çalışmasını erteledi - Son Dakika
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Akhisarspor çalışmasını erteledi

6 saat önce

Dünya'yı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle geçen hafta sezona verilen süresiz ara sonrası antrenmanlara bugün yeniden başlamayı planlayan TFF 1'inci Lig ekibi Akhisarspor, son gelişmelerin ardından çalışmaları erteledi.

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Dünya'yı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle geçen hafta sezona verilen süresiz ara sonrası antrenmanlara bugün yeniden başlamayı planlayan TFF 1'inci Lig ekibi Akhisarspor, son gelişmelerin ardından çalışmaları erteledi. Yeşil-siyahlılarda yönetim ve Teknik Direktör Yılmaz Vural, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde toplantı yaptı.

Oyuncuların kafalarının çok dağılmış olduğunu belirten Yılmaz Vural, "Özellikle son olarak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'de koronavirüs çıkması takımı çok olumsuz etkiledi. Fatih hocaya acil şifalar diliyorum. Tüm futbol ailesi yanında. Oyuncularımız salgın yüzünden kafalarını futbola verecek durumda değil. Liglerin ne zaman başlayacağı da belirsizliğini koruyor. Gelişmeleri takip edip karar vereceğiz" dedi.


- İzmir
Türkiye Futbol Federasyonu, Yılmaz Vural, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:44 Kaynak: DHA

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