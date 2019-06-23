Akhisarspor, Caner'i bırakmak istemiyor

Teknik direktör Mehmet Altıparmak'la resmi sözleşme imzalayan Akhisarspor transfer çalışmalarına mevcut kadrosundan başladı. Altıparmak'ın, "Bizimle aynı yolda yürüyecek ve fedakarlık yapacak isimlerle yola devam edeceğiz" açıklamasının ardından harekete geçen başkan Hüseyin Eryüksel, takımdan ayrılan kaptan Caner Osmanpaşa'yı geri döndürmek için kolları sıvadı. Göztepe'nin listesinde olan tecrübeli oyuncuyla konuşma yapan Eryüksel, "Sen bizim kaptanımızsın. Seni Akhisarspor'da görmek istiyoruz. Bu sezon hepimiz yeniden Süper Lig'e dönmek için var gücümüzle mücadele edeceğiz, bu mücadelede senin de olman gerekir" ifadelerini kullandığı öğrenildi.Mehmet Altıparmak'ın da tecrübeli stoperin mutlaka kadroda tutulması yönünde rapor verdiği ifade edildi. Caner'den cevap bekleyen kurmaylar, yabancı futbolculardan Hollandalı golcü Elvis Manu ve Portekizli orta saha Josue Pesqueira'yı satış listesine koydu. Akhisarspor'un adı özellikle Trabzonspor'la anılan, Gençlerbirliği, ve Kasımpaşa'nın da talip olduğu Manu için 2 milyon Euro'ya yakın bir fiyat belirlediği ileri sürüldü. Geride kalan sezonda 28 Süper Lig, 7 Ziraat Türkiye Kupası, 5 UEFA Avrupa Ligi mücadelesi ve 1 Süper Kupa maçına çıkan 25 yaşındaki Manu toplamda 10 gol ve 3 asistle oynadı. Manu'nun da kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği vurgulandı.