Akhisarspor çare bulamıyor - Son Dakika
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Akhisarspor çare bulamıyor

6 saat önce

TFF 1. Lig'de mutlak şampiyonluk hedeflerken yaşadığı paraşütsüz düşüşe engel olamayan Akhisarspor, Altınordu'ya da İzmir deplasmanında 2-0 yenilerek galibiyet hasretini 6 maça çıkardı.

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TFF 1. Lig'de mutlak şampiyonluk hedeflerken yaşadığı paraşütsüz düşüşe engel olamayan Akhisarspor, Altınordu'ya da İzmir deplasmanında 2-0 yenilerek galibiyet hasretini 6 maça çıkardı. Bu 6 maçlık periyotta gol dahi atamayan yeşil-siyahlılar, 28 puanla 8'inci sıraya gerileyip aylar sonra Play-Off hattının dışına çıktı. Ligde 5'inci haftada Hatayspor'u 3-1 yenerek zirveye kurulan Akhisar, 16 maç sonra Altınordu yenilgisiyle kendisini Play-Off barajının dışında buldu. Ligin en tecrübeli ancak yaş ortalaması en yüksek takımlarından birine sahip olan, devre arasında FIFA kanalıyla gelen yasak nedeniyle takviye yapamayan yeşil-siyahlılarda teknik heyette yapılan hamle de ilk maçta sonuç vermedi.

Geçen hafta Bursaspor'a evinde 1-0 yenildikten sonra teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırıp Türkiye'nin en kariyerli isimlerinden, en çok kulüp çalıştıran teknik adamı Yılmaz Vural'ı takımın başına geçiren Akigo, Altınordu'ya teslim olup ilk kez üst üste 2 mağlubiyet aldı. Kötü gidişe pazartesi günü evinde Menemenspor önünde son vermek isteyen Akhisarspor'da Teknik Direktör Yılmaz Vural, birçok takımın kendileri gibi 28 puanda olduğunu hatırlatıp, "Diğer takımların aldığı sonuçlarla biraz teselli bulduk. Ligde bir kopma olmuyor. Her şartta Play-Off içinde kalmak durumundayız. Niyetimiz sıralama ne olursa olsun Süper Lig'e çıkmak" açıklamasını yaptı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:15 Kaynak: DHA
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