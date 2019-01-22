Son Dakika Haberleri: Akhisarspor Çeyrek Finalde

Akhisarspor Çeyrek Finalde

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Akhisarspor, sahasında ağırladığı İstikbal Mobilya Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.

Akhisarspor Çeyrek Finalde, System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Akhisarspor, sahasında ağırladığı İstikbal Mobilya Kayserispor ile golsüz berabere kaldı. İlk maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrılan ev sahibi Akhisarspor, bu skorla adını çeyrek finale yazdırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR

33. dakikada Deniz'in sağ kanattan kullandığı korner atışında ceza alanı içerisinde Akhisarspor savunmasının uzaklaştıramadığı topa altıpas içerisinde Kucher'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üstünden dışarıya çıktı. 50. dakikada Josue'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas çizgisinin hemen önünden Regattin'in kafa vuruşunda top az farkla direğin üstünden auta gitti. 67. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Atila'nın sol kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde Hasan Hüseyin'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin hemen üstünden dışarıya çıktı. 71. dakikada Chery'in ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kravets'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci Fatih son anda ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

---KÜNYE---

Stat: Spor Toto Akhisar Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Samet Çavuş xx, Candaş Elbil xx Akhisarspor: Fatih xx, Vrsajevic xx, Caner xx, Sissoko xx, Güray xx, Rotman xx, Aykut xx, Regattin x (Manu dk. 65 xx), Josue xx (Zeki dk. 85 ?) Barbosa xx, Cikalleshi x (Bokila dk. 59 xx) Yedekler: Lukac, Bora, Onur, Zeki, Ali Kaan, Göksu, Doğukan, Gökmen Teknik Direktör: Cihat Arslan İstikbal Mobilya Kayserispor: Muammer xx, Tiago Lopes xx, Kana Bıyık xx, Kucher xx, Levent xx, Atila x (Varela dk. 76 xx), Deniz x (Chery dk. 60 xx), Hasan Hüseyin xx, Şamil x (Emre dk. 87 ?), Mensah xx, Kravets xx Yedekler: Lung, Abdullah, Sapunaru, Hakan, Kazım, Adem, Mert Teknik Direktör: Hikmet Karaman Sarı kartlar: Cikalleshi, Bokila (Akhisarspor), Şamil, Hasan Hüseyin (İstikbal Mobilya Kayserispor)

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:06 Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor
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