Akhisarspor çözüm bulacak

TFF 1'inci Lig'de 3 maçtır puana hasret kalıp istifa eden Cem Kavçak'ın yerine teknik direktörlük görevine Balıkesirspor'dan ayrılan Mesut Dilsöz'ü getiren Akhisarspor, gol yollarındaki sıkıntıya çare bulmaya çalışacak. Ligde 12 maçta yalnız 9 gol atabilen Akhisar, düşme hattında son iki sıradaki Ankaraspor ve Eskişehirspor'la birlikte çift haneli gol sayısına ulaşamayan 3 takımdan biri oldu. Çıktığı 12 maçın 7'sinde skor üretemeyen yeşil-siyahlı ekip, mağlubiyetle ayrıldığı son 3 maçı ise boş geçti. 270 dakikadır gole hasret olan Akhisarspor'da Bertuğ ve Ali Kaan bu sezon hiç skor üretemezken 4 golle takımın en skoreri Hadzic de 3 maçtır ağları sarsamadı. Ligde üst üste İzmir takımları Altınordu ve Altay'la Ege derbileri oynayacak Akhisarspor'da Mesut Dilsöz takımla ilk antrenmana çıkarken bir yandan devre arasında transfer yasağını kaldırmaya çalışan Evren Özbey yönetimi, altyapıdan Turhan Kaya'yla da profesyonel sözleşme imzaladı.