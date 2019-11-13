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Akhisarspor'da 2 fire

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de son 3 maçtır galip gelemeyip zirve hedefini ıskalayan Akhisarspor, milli maçlar için takıma verilen izinden sonra antrenmanlara 2 fireyle başladı.

Akhisarspor'da 2 fire, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de son 3 maçtır galip gelemeyip zirve hedefini ıskalayan Akhisarspor, milli maçlar için takıma verilen izinden sonra antrenmanlara 2 fireyle başladı. Yeşil-siyahlılarda Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında arka adalesinde kısmi yırtık meydana gelen Cikalleshi ve yine aynı maçın henüz başında kasığından sakatlanan Musa Nizam, 3 hafta takımdan ayrı kalacak. Cikalleshi, sakatlığına rağmen Arnavutluk Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki son maçlarının kadrosuna arkadaşlarına moral vermek için katıldı. Milli ara dönüşü Altay maçını kaçıracak ikilinin daha sonra antrenmanlara başlaması bekleniyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:23 Kaynak: DHA
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