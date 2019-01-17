Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'da 3 Transfer Birden

Akhisarspor'da 3 Transfer Birden

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, kadrosunu Rajko Rotman, Sokol Cikalleshi ve Zeki Yavru ile güçlendirdi.

Akhisarspor'da 3 Transfer Birden, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, kadrosunu Rajko Rotman, Sokol Cikalleshi ve Zeki Yavru ile güçlendirdi.

Akhisarspor, en son Trabzonspor'da forma giyen Zeki Yavru, Kayserispor'dan Rajko Rotman ve bonservisi Osmanlıspor'da bulunan Sokol Cikalleshi ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbola Trabzonspor altyapısında başlayan ve 1461 Trabzon'da profesyonel olan Zeki Yavru, ligin ilk yarısında Trabzonspor'da 1 lig ve 3 kupa maçında mücadele etti.

Türkiye kariyerinde Medipol Başakşehir, Kayserispor ve Göztepe'de mücadele eden Rajko Rotman, Süper Lig'de 90 maça çıktı.

Süper Lig'de daha önce de Akhisarspor forması giyen Sokol Cikalleshi, Türkiye kariyerinde Süper Lig'de çıktığı 77 maçta 19 gol kaydetti. Cikalleshi, son olarak Göztepe'de kiralık olarak mücadele etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:32 Kaynak: AA

Trabzonspor, Zeki Yavru, Spor
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