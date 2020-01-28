Akhisarspor'da adaylar netleşiyor

TFF 1'inci Lig'de son olarak Bursaspor'a evinde 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan ve teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Akhisarspor, yeni çalıştırıcısını belirlemek için kolları sıvadı. Yönetimin ilk olarak sezona Bursaspor'la başlayan Yalçın Koşukavak'la görüştüğü öğrenildi. Akhisarspor'un Yalçın Koşukavak'tan cevap beklediği diğer alternatiflerin ise Metin Diyadin ve Sait Karafırtınalar olduğu ifade edildi. Pazar günü Altınordu deplasmanına çıkacak yeşil-siyahlıların hafta sonuna kadar yeni teknik direktörünü belirlemesi bekleniyor.