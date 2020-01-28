Akhisarspor'da adaylar netleşiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Akhisarspor'da adaylar netleşiyor - Son Dakika Spor

Akhisarspor'da adaylar netleşiyor

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de son olarak Bursaspor'a evinde 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan ve teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Akhisarspor, yeni çalıştırıcısını belirlemek için kolları sıvadı.

Akhisarspor'da adaylar netleşiyor, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de son olarak Bursaspor'a evinde 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan ve teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Akhisarspor, yeni çalıştırıcısını belirlemek için kolları sıvadı. Yönetimin ilk olarak sezona Bursaspor'la başlayan Yalçın Koşukavak'la görüştüğü öğrenildi. Akhisarspor'un Yalçın Koşukavak'tan cevap beklediği diğer alternatiflerin ise Metin Diyadin ve Sait Karafırtınalar olduğu ifade edildi. Pazar günü Altınordu deplasmanına çıkacak yeşil-siyahlıların hafta sonuna kadar yeni teknik direktörünü belirlemesi bekleniyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Altıparmak, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sözleşme feshi için kulübe çağrılan Avcı: Avukatımla görüşün
Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın sözleri: Kendi içimizden biriyle yola devam edeceğiz Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin'den Beşiktaş paylaşımı: O gün, bugündür Elazığspor, ligden çekilme talebinde bulunacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 18:23:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akhisarspor'da adaylar netleşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]