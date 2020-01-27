Akhisarspor'da Altıparmak dönemi sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Akhisarspor'da Altıparmak dönemi sona erdi - Son Dakika Spor

Akhisarspor'da Altıparmak dönemi sona erdi

6 saat önce

TFF 1. Ligde mücadele eden Akhisarspor'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.

Akhisarspor'da Altıparmak dönemi sona erdi, System.String[]

TFF 1. Ligde mücadele eden Akhisarspor'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.


Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şimdiye kadarki emeklerinden dolayı teşekkür eder, kendisine ve ekibine gelecekteki çalışma hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.


Sezon başında takımı devralan Altıparmak, yeşil-siyahlı kulüple ligde 19 maça çıkarken 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. - MANİSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Altıparmak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:00 Kaynak: İHA
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