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Akhisarspor'da Altıparmak dönemi sona erdi
6 saat önce
TFF 1. Ligde mücadele eden Akhisarspor'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:00 Kaynak: İHA
TFF 1. Ligde mücadele eden Akhisarspor'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.
Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şimdiye kadarki emeklerinden dolayı teşekkür eder, kendisine ve ekibine gelecekteki çalışma hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Sezon başında takımı devralan Altıparmak, yeşil-siyahlı kulüple ligde 19 maça çıkarken 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. - MANİSA
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