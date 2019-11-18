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Akhisarspor'da Altıparmak'ın zor maçı
6 saat önce
TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk hedefleyen Akhisarspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, pazar günü iç sahada oynayacakları Altay maçında farklı duygular yaşayacak.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:56 Kaynak: DHA
TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk hedefleyen Akhisarspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, pazar günü iç sahada oynayacakları Altay maçında farklı duygular yaşayacak. 1'inci Lig'de 2010-11 sezonunun son 4 haftasında görev aldığı Altay'da küme düşme acısı yaşayan, bir sonraki sezon 2'nci Lig'de ilk 11 haftada siyah-beyazlı takımı çalıştıran Mehmet Altıparmak, bu kez eski kulübüne karşı galibiyet arayacak. Ligde son olarak yine eski takımlarından şampiyonluk yaşadığı Erzurumspor karşısında 1 puanla yetinen Mehmet Altıparmak, bu kez sahadan 3 puanla ayrılmak için takımını yönetecek.
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