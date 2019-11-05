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Akhisarspor'da Altıparmak'ın zor sınavı

7 saat önce

TFF 1'inci Lig'de bu sezon Akhisarspor'un başarısı için çalışan teknik direktör Mehmet Altıparmak, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında farklı duygularla görev yapacak.

Akhisarspor'da Altıparmak'ın zor sınavı, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de bu sezon Akhisarspor'un başarısı için çalışan teknik direktör Mehmet Altıparmak, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında farklı duygularla görev yapacak. 2017-18 sezonunda Erzurum ekibinin başında yer alan ve mavi-beyazlı takımı Süper Lig'e taşıyan Mehmet Altıparmak, kupa kaldırdığı eski takımına karşı bu kez galibiyet için oyuncularına taktik verecek.

Erzurumspor'u Play-Off finalinden Süper Lig'e çıkaran deneyimli teknik adam, Süper Lig'de de bir süre takımın başında görev almıştı. Erzurumspor'un iç sahada çıktığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldığını belirten Altıparmak, "Erzurumspor'un bendeki yeri ayrı ancak kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Her açıdan zor bir maç olacak. Tek hedefimiz var, o da 3 puan" dedi.

TOLGA VE ERHAN DA KADRODAYDI

Akhisarspor forması giyen sağ bek Tolga Ünlü ve sol kanat Erhan Çelenk de 2017-18 sezonunda Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un kadrosunda yer aldı. Teknik direktör Mehmet Altıparmak ile birlikte Erzurum temsilcisinde kupa kaldıran iki futbolcu bu defa Akhisar ekibinin başarısı için ter dökecek.


- Akhisar
Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Altıparmak, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:51 Kaynak: DHA
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