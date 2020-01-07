Akhisarspor'da Altıparmak'tan itiraf - Son Dakika
Son Dakika Spor Akhisarspor'da Altıparmak'tan itiraf - Son Dakika Spor

Akhisarspor'da Altıparmak'tan itiraf

6 saat önce

Sezon başında bazı isimlerin takıma geç katılmasıyla eksik çalıştıklarını, sezon içinde de sakatların kendilerini etkilediğini belirten Altıparmak, Antalya kampında, "İlk yarıda daha fazla puan almamız gerekiyordu.

Akhisarspor'da Altıparmak'tan itiraf, System.String[]

Sezon başında bazı isimlerin takıma geç katılmasıyla eksik çalıştıklarını, sezon içinde de sakatların kendilerini etkilediğini belirten Altıparmak, Antalya kampında, "İlk yarıda daha fazla puan almamız gerekiyordu. Hedefimizin altında kaldık. Ancak oynadığımız futbola baktığımızda hemen hemen her maçı forse eden, pozisyonlara giren ve kaçıran takımdık. Sezon istatistiğinde de ligin en çok pozisyona giren takımı olduk ancak bunu sonuca yansıtamadık" dedi. Hatalardan ders çıkaracaklarını belirten Altıparmak, defansı ve kanatları takviye etmek istediklerini belirtirken, transfer yasağı kaldırılmasa da mevcut kadronun hedefe ulaşmaya yeteceğini tekrarladı. Son 2 sezonda BŞB Erzurumspor ve Gaziantep FK'yı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, Akhisar'la 3'te 3 yaparak ligde bir ilki başarmak istediğini söyledi.


Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:49 
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