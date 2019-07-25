Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'da Altıparmak'tan mutlusu yok
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Akhisarspor'da Altıparmak'tan mutlusu yok

1 saat önce

TFF 1. Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan Akhisarspor'da transferde üst üste imzaların atılması teknik direktör Mehmet Altıparmak'ı mest etti.

Akhisarspor'da Altıparmak'tan mutlusu yok, System.String[]

TFF 1. Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan Akhisarspor'da transferde üst üste imzaların atılması teknik direktör Mehmet Altıparmak'ı mest etti. Son alarak Gazişehir Gaziantep'ten defans oyuncusu Uğur Aslan, sol kanat Erhan Çelenk ve orta saha Elmar Bjanarson'u resmen renklerine bağlayan yeşil-siyahlılarda Altıparmak çok kaliteli transferler gerçekleştirdiklerini söyledi. "Artık sona geldik" diye deneyimli teknik adam, yine aynı takımdan golcü Rydel Poepon'u da istediklerini söyledi.
Geçen sezon Gazişehir'i Süper Lig'e taşıyan ve transferde eski öğrencilerini tercih eden Mehmet Altıparmak, "Mevcut kadromuzda kalan futbolmcularımız zaten kariyerlerini kanıtlamış. Yeniler de oldukça iyi, istediğimiz takviyeleri yapıyoruz. Poepon yakından tanıdığım, iyi bir insan ve iyi bir futbolcu. Tek amacımız yeniden Süper Lig'e dönmek. Her teknik adam tanıdığı ve daha önce çalışıp verim aldığı oyuncularla yola devam etmek ister. Ben de transferlerimi bu şekilde belirledim" diye konuştu. Akhisarspor, Ankara Kızılcahamam'da kampa girdi.


- İzmir
Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Altıparmak, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:53 Kaynak: DHA
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